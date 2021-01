Coronavirus, il bollettino di Foligno del 30 gennaio: una persona morta, 19 nuovi positivi e 6 guariti (Di sabato 30 gennaio 2021) Coronavirus, il bollettino di Spoleto del 30 gennaio: nessun decesso, 1 nuovo positivo e 5 guariti 30 gennaio 2021 Coronavirus, il bollettino di Perugia del 30 gennaio: due persone decedute, 64 nuovi ... Leggi su perugiatoday (Di sabato 30 gennaio 2021), ildi Spoleto del 30: nessun decesso, 1 nuovo positivo e 5302021, ildi Perugia del 30: due persone decedute, 64...

MiguelAguilarC2 : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi, 30 gennaio: sono 12.715 i nuovi contagi con 421 morti - Clachica2La : RT @Corriere: In Italia 12.715 nuovi casi e 421 morti: il bollettino - sportface2016 : In #Italia oggi: 12.715 nuovi contagi, 421 morti, 16.764 guariti, 152.869 tamponi molecolari, 2.218 (-52) in terapi… - ilu_iciao : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi, 30 gennaio: sono 12.715 i nuovi contagi con 421 morti - Corriere : In Italia 12.715 nuovi casi e 421 morti: il bollettino -