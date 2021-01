Coronavirus: Iacopo Melio di nuovo ricoverato in ospedale (Di sabato 30 gennaio 2021) 'Da mercoledì sono di nuovo in ospedale. Faranno esami e accertamenti per capire alcune cose legate ai sintomi del Covid - 19, che continuano ad essere forti, e ad una perdita di peso importante che ... Leggi su firenzetoday (Di sabato 30 gennaio 2021) 'Da mercoledì sono diin. Faranno esami e accertamenti per capire alcune cose legate ai sintomi del Covid - 19, che continuano ad essere forti, e ad una perdita di peso importante che ...

fanpage : Forza Iacopo! - Majden3 : RT @Area51cinqueuno: #Coronavirus, Iacopo Melio torna in ospedale: 'Continuo ad avere forti sintomi' #Daje Iacopo,non mollare?? #NeverGiveU… - Area51cinqueuno : #Coronavirus, Iacopo Melio torna in ospedale: 'Continuo ad avere forti sintomi' #Daje Iacopo,non mollare??… - infoitinterno : Coronavirus, Iacopo Melio torna in ospedale: 'Continuo ad avere forti sintomi' - infoitinterno : Coronavirus: Iacopo Melio di nuovo ricoverato in ospedale -