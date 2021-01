Coronavirus, i dati – 12.715 nuovi contagi e 421 morti in 24 ore (Di sabato 30 gennaio 2021) Sono 12.715 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Le vittime sono, invece, 421. Lo rivela il nuovo bollettino del ministero della Salute. I dimessi o guariti registrano un aumento di 16.764. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Sono 12.715 icasi diregistrati nelle ultime 24 ore in Italia. Le vittime sono, invece, 421. Lo rivela il nuovo bollettino del ministero della Salute. I dimessi o guariti registrano un aumento di 16.764. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

RegLombardia : #LNews #lombardiazonagialla La vicepresidente Letizia Moratti: 'I dati riguardanti la Lombardia erano chiari e ben… - istsupsan : Dall’inizio dell’epidemia #Covid19: ?5.609 (3%) casi positivi rilevati tra gli operatori sanitari ?L’età media dei… - fattoquotidiano : Coronavirus, di nuovo in tilt il flusso di dati dalla Regione Lombardia ai sindaci: “Errore sui guariti”. Poi il pr… - teleischia : CORONAVIRUS. DATI NAZIONALI 30 GENNAIO, CALANO ANCORA POSITIVI E RICOVERATI, 421 I DECESSI - LucaGattuso : Ho riassunto il numero dei nuovi casi per giorno in termini assoluti in base ai dati forniti dal Min. Salute da ini… -