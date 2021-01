Coronavirus | diminuiscono le vittime Oggi sono 421 | ieri 477 Stabili gli ingressi in terapia intensiva | sono 132

Leggi su open.online

(Di sabato 30 gennaio 2021) Il bollettino del 30 gennaio Altri 421 decessi dasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Stando ai dati del bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute il numero di morti per Covid sale a quota 88.279.i decessi erano stati 477 in 24 ore. Le terapie intensive registrano in totale 132 nuovierano 148), per un totale di 2.218 persone ricoverate in rianimazione (-52), mentre il totale di persone ricoverate con sintomi è 20.098 (-299).441.036 le persone in isolamento domiciliare e 463.352 le persone attualmente positive al virus. Aumentano i dimessi e i guariti: +16.764 per un totale di 1.990.152. Dasi registrano 12.715 nuovi casi con 298.010 tamponi, in leggero calo rispetto a...