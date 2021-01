(Di sabato 30 gennaio 2021) Uno dei fenomeni più rilevanti del 2020 è stata la crescita dei risparmi, unafavorita dall’incertezza dettata dalla pandemia di. Secondo il sindacato bancario Fabi, infatti, già nel 2019 le giacenze erano salite di 45 miliardi, toccando la cifra di 4.445 miliardi di euro, con un aumento di 56 miliardi per i depositi sul conto corrente e di 25 miliardi per le posizioni detenute in polizze assicurative e fondi pensione. D’accordo con le rilevazioni della Banca d’Italia, a giugno 2020 i depositi bancari e postali ammontavano a 1.904 miliardi di euro, con una quota pari a 1.160 miliardi riconducibile appena alle famiglie italiane. Secondo un’indagine condotta dal Centro Einaudi e da Intesa Sanpaolo, a settembre 2020 i risparmi sono cresciuti di 126 miliardi di euro rispetto allo stesso ...

CorriereCitta : Coronavirus: aumenta la tendenza al risparmio degli italiani - GiovanniFanfoni : RT @AnnDePa: Amburgo, aggiornamento di venerdì 29 gennaio Sempre più casi nel focolaio dell’asilo „Elbpiraten“, ora chiuso. Dei 14 educat… - positanonews : Coronavirus, De Luca: “Governo incapace di creare recovery plan e piano di vaccinazione. Aumenta il rischio della z… - folucar : RT @AnnDePa: Amburgo, aggiornamento di venerdì 29 gennaio Sempre più casi nel focolaio dell’asilo „Elbpiraten“, ora chiuso. Dei 14 educat… - DaxGregory : Tutti parlano di #Crisanti che ha detto che le mascherine potremo non metterle più tra circa 2 anni. Ma nessuno par… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aumenta

Corriere della Sera

Seil numero di persone colpite, ci saranno anche più decessi. Se però ci sarà una nuova ... WhatsApp Tweet Telegram Condividi su Tumblr Altro Stampa Pocket Tagged with:, covid - ...: solo un milazzese è risultato positivo al Covid, nei dati forniti dall'Usca al sindaco ... nei dati forniti dall'Usca al sindaco di Milazzo , mentre il numero dei guaritiin maniera ...Sono 86mila 889 le vittime dall'nizio della pandemia in Italia. Uno studio del Ministerod ella Salute analizza l'incremento della mortalità rispetto agli ultimi 5 anni e mosra la frenata negli ultimi ...ANCONA - «A causa dell’emergenza Covid, la trattazione delle udienze penali ha subito una contrattura superiore al 30%. Per il civile, non si arriva neanche al 10% ». Così ...