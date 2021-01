Coronavirus | albergatori Milano | ' turismo pagherà mancata riapertura musei'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 gennaio 2021), 30 gen. (Adnkronos) - Atr, l'associazione deglidell'area metropolitana milanese aderente a Confesercenti, critica la disorganizzazione del comune diche ha annunciato, tramite l'assessore alla cultura Filippo Del Corno, di non essere in grado di riaprire igià da lunedì primo febbraio, terzo giorno di zona gialla in Lombardia dall'inizio dell'anno. “Prendiamo atto che il Comune dinon è in grado di far riaprire subito i", afferma il presidente di Atr, Rocco Salamone, "ma vorremmo far notare che c'è stato tutto il tempo per organizzarsi in maniera adeguata e che ioggi, in assenza di eventi, rappresentano l'unico attrattore turistico della città. Nel resto d'Italia sono ...