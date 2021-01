(Di sabato 30 gennaio 2021) Curva dei contagi in leggera flessione in Campania dove il rapporto tra positivi e tamponi scende dall'8,17% di ieri al 7,87% di oggi. Stando al bollettino diramato come ogni giorno dall'Unità di ...

RegioneER : #Coronavirus, l'aggiornamento: su oltre 24mila tamponi 1.314 nuovi positivi (5,5%). 2.271 i guariti, scendono casi… - dvaldi1 : Coronavirus, aggiornamento: 1.314 nuovi positivi (5,5%). 2.271 i guariti, scendono casi attivi e ricoveri… - Gazzettadmilano : Coronavirus, aggiornamento 30 gennaio, 58 decessi e 1.832 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - Iw1prt_Alberto : RT @Emergenza24: [30.01-17:20] ULTIMO AGGIORNAMENTO #epidemia #polmonite da #coronavirus 2019-nCoV – Informazioni ed aggiornamenti: https:/… - GazzettAvellino : Coronavirus, aggiornamento 30 gennaio, 22 decessi e 1.366 nuovi casi (1.220 asintomatici) nelle ultime 24 ore. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aggiornamento

Regione Emilia Romagna

Curva dei contagi in leggera flessione in Campania dove il rapporto tra positivi e tamponi scende dall'8,17% di ieri al 7,87% di oggi. Stando al bollettino diramato come ogni giorno dall'Unità di ... Sono 59 i decessi di persone positive al test del covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo ...