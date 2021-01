Coronavirus 30 gennaio: si ‘svuotano’ le terapie intensive (Di sabato 30 gennaio 2021) Allerta Coronavirus oggi 30 gennaio in Italia: si ‘svuotano’ le terapie intensive, i dati aggiornati e la situazione generale. La preoccupazione per una terza ondata va scemando, ma resta comunque alto il livello di attenzione per quanto riguarda la situazione del contagio da Coronavirus in Italia. Infatti, a oggi continuiamo ad avere migliaia di persone L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 30 gennaio 2021) Allertaoggi 30in Italia: sile, i dati aggiornati e la situazione generale. La preoccupazione per una terza ondata va scemando, ma resta comunque alto il livello di attenzione per quanto riguarda la situazione del contagio dain Italia. Infatti, a oggi continuiamo ad avere migliaia di persone L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

vaticannews_it : #29gennaio 'E' ufficiale: i #MuseiVaticani riaprono le loro porte al pubblico da lunedì 1 febbraio' dopo 88 giorni.… - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi, 30 gennaio: sono 12.715 i nuovi contagi con 421 morti - fanpage : Esattamente un anno il Coronavirus è arrivato per la prima volta in Italia - leggoit : Coronavirus in Lombardia, il bollettino di sabato 30 gennaio 2021: 1.832 nuovi positivi e 58 morti in 24 ore - Corriere : #Covid_19, le principali notizie di oggi ?? I dati aggiornati sull'andamento dei contagi: 12.715 nuovi casi e 421 m… -