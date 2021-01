Coronavirus, 12.715 nuovi casi e 421 decessi (Di sabato 30 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 12.715 i nuovi casi di Coronavirus in Italia secondo i dati del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità, a fronte di 298.010 tamponi effettuati su un totale di 30.718.540 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati 421 i decessi per un totale di 88.279 vittime. Con quelli di oggi diventano 2.541.783 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 463.352 (- 4.472 rispetto a ieri), 441.036 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 20.098 di cui 2.218 in Terapia Intensiva. I dimessi/guariti sono 1.990.152 con un incremento di 16.764 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi è Lombardia (1.832), seguita da Campania (1.366) e Emilia Romagna ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 12.715 idiin Italia secondo i dati del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità, a fronte di 298.010 tamponi effettuati su un totale di 30.718.540 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati 421 iper un totale di 88.279 vittime. Con quelli di oggi diventano 2.541.783 itotali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 463.352 (- 4.472 rispetto a ieri), 441.036 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 20.098 di cui 2.218 in Terapia Intensiva. I dimessi/guariti sono 1.990.152 con un incremento di 16.764 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero diè Lombardia (1.832), seguita da Campania (1.366) e Emilia Romagna ...

