Coppa del Mondo Combinata Nordica | Riiber domina la prova di salto e ipoteca il successo a Seefeld Male gli azzurri

Leggi su oasport

(Di sabato 30 gennaio 2021) Si è appena conclusa ladidella gara dideldidi. Il migliore, neanche a dirlo, è iltore della stagione il norvegese Jarl Magnuscon 122.9 punti. Alle sue spalle Akito Watabe che dovrà recuperare 29” nellasugli sci. Alle loro spalle potrebbe crearsi un gruppetto composta da tre atleti: il finlandese Ilkka Herola che partirà con 59” di ritardo, il tedesco Fabian Riessle (a 1’14”) e l’austriaco Johannes Lamparter (a 1’19”). Chiamati ad una prestazione super Eric Frenzel e Vinzenz Geiger se intendono tornare in corsa per il podio visto che partiranno con 1’44” e 1’58” di ritardo da. Ancora in grandissima difficoltà gli ...