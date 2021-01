Conte ha lasciato un regalo al prossimo governo: 50 milioni di cartelle esattoriali slittano a marzo (Di sabato 30 gennaio 2021) Le cartelle esattoriali slittano dal 31 gennaio al 28 febbraio 2021. Lo ha deciso ieri il consiglio dei ministri, adottando una misura che non risolve il problema. Il governo Conte decide quindi di non decidere. Lo stesso ministro dell’Economia Roberto Gualtieri nel corso della riunione in cui ha proposto il solo rinvio di un mese, ha riconosciuto l’inadeguatezza della misura. Per il ministro sarebbe uno degli «effetti dannosi della crisi», che impedisce di assumere decisioni che richiedano «valutazioni politiche impegnative». Il ministero dell’Economia riconosce: “Serve una soluzione sistemica” Tuttavia, il problema esisteva dal primo giorno d’insediamento di Gualtieri sulla poltrona di via XX Settembre, quindi la crisi di governo pare la più banale delle scuse. Anche il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 30 gennaio 2021) Ledal 31 gennaio al 28 febbraio 2021. Lo ha deciso ieri il consiglio dei ministri, adottando una misura che non risolve il problema. Ildecide quindi di non decidere. Lo stesso ministro dell’Economia Roberto Gualtieri nel corso della riunione in cui ha proposto il solo rinvio di un mese, ha riconosciuto l’inadeguatezza della misura. Per il ministro sarebbe uno degli «effetti dannosi della crisi», che impedisce di assumere decisioni che richiedano «valutazioni politiche impegnative». Il ministero dell’Economia riconosce: “Serve una soluzione sistemica” Tuttavia, il problema esisteva dal primo giorno d’insediamento di Gualtieri sulla poltrona di via XX Settembre, quindi la crisi dipare la più banale delle scuse. Anche il ...

