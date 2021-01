Contagio Covid a scuola e quarantena, tutela Inail dal primo giorno di astensione dal lavoro. Lettera (Di sabato 30 gennaio 2021) tutela Inail per infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Lettera Direzione regionale Inail Veneto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 30 gennaio 2021)per infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.Direzione regionaleVeneto. L'articolo .

Tg3web : L'RT, l'indice di contagio del covid scende a 0,84. In calo anche positivi, ricoveri e terapie intensive, 477 le vi… - orizzontescuola : Contagio Covid a scuola e quarantena, tutela Inail dal primo giorno di astensione dal lavoro. Lettera - AdornatoAntonio : RT @fcimini: - PaoloScorpio : RT @riktroiani: ??La Regione #Sardegna impugna l'ordinanza con cui il ministro della Salute, Roberto #Speranza, ha confermato per un'altra s… - claudioborlotto : Denis Verdini è 'un soggetto particolarmente vulnerabile al contagio da covid 19' e 'occorre tutelare in via provvi… -