Consultazioni, Zingaretti a Fico: “Bene comune richiede governo e agenda fino a 2023. Tutti siano leali per dare chance all’Italia” – Video (Di sabato 30 gennaio 2021) “Noi vediamo l’occasione del patto di legislatura come un’occasione non per tornare all’Italia pre-pandemia ma per ricostruire questo Paese dando agli italiani fiducia e speranza. Noi faremo di tutto per essere leali e coerenti con questo obiettivo, ci permettiamo di fare un appello affinché Tutti lo siano perché a questo punto non si può davvero sbagliare”. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al termine dell’incontro della delegazione dem con il presidente Roberto Fico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) “Noi vediamo l’occasione del patto di legislatura come un’occasione non per tornarepre-pandemia ma per ricostruire questo Paese dando agli italiani fiducia e speranza. Noi faremo di tutto per esseree coerenti con questo obiettivo, ci permettiamo di fare un appello affinchéloperché a questo punto non si può davvero sbagliare”. Lo dice il segretario del Pd, Nicola, al termine dell’incontro della delegazione dem con il presidente Roberto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : LE CONSULTAZIONI DI FICO Ora M5s, poi Pd, Italia viva e Leu. Leggi cosa sta accadendo - petergomezblog : Consultazioni di Fico, diretta – M5s e Pd chiedono cronoprogramma con Conte premier. Crimi: “Accantonare temi provo… - Agenzia_Ansa : 'Il Pd ribadisce di indicare Conte come la sola personalità capace di raccogliere i consensi necessari'. Così il se… - gelonet75 : RT @NatangeloM: Dicevamo? - la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano in edicola! #fico #conte #dimaio #renzi #zingaretti #consultazioni @fat… - Lucia39134555 : RT @SennaGianMarco: Può la priorità di questo paese essere la legge elettorale proporzionale? #marziani #fico #consultazioni #concitadegreg… -