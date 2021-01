Consultazioni | i colloqui entrano nel vivo

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 30 gennaio 2021) Zingaretti: “Saremo leali, lo siano anche gli altri“. Icon il presidente della Camera sono in corso a Montecitorio con il Movimento Cinque Stelle. In rapida successione Fico consulterà Pd, Iv e LeU. Al via Ledel Presidente della Camera Roberto Fico. La delegazione del M5s si è soffermata a parlare con la stampa. PATTO DI LEGISLATURA E APPELLO ALLA LEALTA’, LE PAROLE DI ZINGARETTI – “Questo obiettivo di costruire un programma di legislatura deve essere in assoluta sintonia con la voglia degli italiani di guardare al futuro con fiducia. Quello che dobbiamo far prevalere è il bene comune del Paese e, in questo momento, ciò coincide con la necessità di avere un governo e un programma di fine legislatura – ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dopo lecon il presidente della ...