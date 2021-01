Consultazioni | fine capitolo uno | affidato mandato esplorativo

(Di sabato 30 gennaio 2021) Ieri le audizioni del centrodestra e del Movimento cinque stelle, finisce il primodelle. Al termine della giornata di ieri il Capo dello Stato ha parlato, e lo ha fatto affidando a Roberto Fico Presidente della Camera. L’obiettivo del pentastellato sarà raccogliere i pareri dei suoi compagni di partito, poi del tanto odiato Renzi e anche di tutta quella frangia di improvidi sostenitori della maggioranza. Ad esclusione del prossimo confronto con il leader di Iv, non dovrebbe essere difficile il ruolo di Fico. Movimento cinque stelle, Partito Democratico, Liberi e Uguali ed Europisti sono tutti convinti sul nome di Giuseppe Conte, Italia Viva che ufficialmente rivendica di non aver posto nessun veto all’ex premier preferirebbe chiunque a lui. Addirittura lo stesso Fico, o l’acerrimo nemico Di Maio. LEGGI ANCHE ...

matteorenzi : Noi crediamo sia necessario confrontarsi sui contenuti. Alla fine di questo percorso discuteremo di chi dovrà guida… - VittorioSgarbi : #crisidigoverno Mattinata di consultazioni. Alla fine vedrete che questa crisi di governo la risolveranno i “citofo… - myrtamerlino : 'Alla fine, tutto è uno scherzo' diceva Charlie Chaplin. Iniziamo bene la seconda giornata delle #consultazioni...… - mauro13051948 : RT @Rosanna552: SARÒ BREVE. Vorrei un PdC a cui Casalino non possa dettar l'agenda. Fine. #consultazioni @Quirinale - lellosonnino : RT @Zziagenio78: Sempre più convinto che Mattarella a fine consultazioni si presenterà ubriaco a reti unificate dando l'incarico a Pdorr fi… -

La minoranza solleva il problema e tutto si ferma. Non ci sarebbero stati gli otto giorni per prendere visione ...di Salvatore Di Bartolo – Alle 19.30 di ieri il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, è salito al Colle per un incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che gli ha ...