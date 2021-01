Consultazioni, Fico verso nuovo giro incontri, attesa su “format” tavoli (Di sabato 30 gennaio 2021) Seconda giornata di Consultazioni del presidente della Camera, dopo l’incarico esplorativo avuto dal Capo dello Stato per trovare una maggioranza in Parlamento. Il segretario Pd: noi per Conte con partiti dello scorso governo. Crimi: Mes tema divisivo, tema divisivo, accantoniamolo. Il leader di Iv: serve un cronoprogramma Leggi su ilsole24ore (Di sabato 30 gennaio 2021) Seconda giornata didel presidente della Camera, dopo l’incarico esplorativo avuto dal Capo dello Stato per trovare una maggioranza in Parlamento. Il segretario Pd: noi per Conte con partiti dello scorso governo. Crimi: Mes tema divisivo, tema divisivo, accantoniamolo. Il leader di Iv: serve un cronoprogramma

