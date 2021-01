Consultazioni, Fico convoca per domani un tavolo tecnico: «Partiti disponibili al confronto» (Di sabato 30 gennaio 2021) L’annuncio al termine della seconda giornata di Consultazioni del presidente della Camera: «Forze politiche disponibili a confronto comune». Il segretario Pd: noi per Conte con Partiti dello scorso governo. Crimi: Mes tema divisivo, tema divisivo, accantoniamolo. Il leader di Iv: serve un cronoprogramma Leggi su ilsole24ore (Di sabato 30 gennaio 2021) L’annuncio al termine della seconda giornata didel presidente della Camera: «Forze politichecomune». Il segretario Pd: noi per Conte condello scorso governo. Crimi: Mes tema divisivo, tema divisivo, accantoniamolo. Il leader di Iv: serve un cronoprogramma

lucianonobili : Come è possibile che mentre @tg5 e @TgLa7 fanno corretta informazione mandando in onda le dichiarazioni della deleg… - TeresaBellanova : A @Montecitorio per le consultazioni con il presidente Roberto Fico. Prosegue il confronto per la verifica di una m… - Mov5Stelle : La delegazione del MoVimento 5 Stelle è ora a Montecitorio per le consultazioni con il Presidente @Roberto_Fico - VRonzello : RT @lefrasidiosho: Un'esplorazione piena di difficoltà #consultazioni #Fico #mandatoesplorativo - FabioTraversa : RT @marcodifonzo: +++ Convocato dal presidente Fico domani alle 9.30 il tavolo di lavoro che segue il primo giro di consultazioni. Prendera… -