Consultazioni di Fico | alle 16 il M5S Il Pd | Indichiamo solo Conte Paese e politica troppo distanti

(Di sabato 30 gennaio 2021) Ledel presidente della Camera Robertopartiranno oggi a breve a Montecitorio (ore 16) con il Movimento Cinque stelle. In rapida successioneconsulterà Pd, Iv e LeU. E proprio...

NicolaPorro : Che senso ha innescare una #crisigoverno per poi tornare al punto di partenza? Uno schiaffo alla faccia degli itali… - Mov5Stelle : Le dichiarazioni di Roberto Fico dopo le consultazioni al Quirinale - Agenzia_Ansa : FLASH Mandato esplorativo a Roberto Fico #Governo @Roberto_Fico @Quirinale #ANSA - Eventus_docet : RT @fattoquotidiano: LE CONSULTAZIONI DI FICO Ora M5s, poi Pd, Italia viva e Leu. Leggi cosa sta accadendo - francescomila18 : RT @Montecitorio: #MandatoEsplorativo, domenica 30 gennaio, a partire dalle 10, seconda giornata di consultazioni del Presidente della Came… -

Ultime Notizie dalla rete : Consultazioni Fico

... Pd, Leu e Italia Viva " si trova ad affrontare una missione difficile ma non impossibile ( qui tutte le ultime notizie sulla crisi di governo, qui il calendario completo delledi).Ledel presidente della Camera Robertopartiranno oggi a breve a Montecitorio (ore 16) con il Movimento Cinque stelle. In rapida successioneconsulter Pd, Iv e LeU. E proprio il ...Sono partite oggi alle 16 a Montecitorio le consultazioni del presidente della Camera, Roberto Fico, che ieri ha ricevuto il mandato esplorativo da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattar ...Le consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico partiranno oggi a breve a Montecitorio (ore 16) con il Movimento Cinque stelle. In rapida successione ...