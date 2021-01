Consultazioni | Crippa M5s | “Via Bonafede e Boschi ministra? Ok Italia viva al governo | ma Conte premier” Delrio | “Stop divisioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 gennaio 2021) “Se siamo disposti a cedere su Alfonsoalla Giustizia pur di dare vita alTer? Non si è parlato di nomi, sono l’ultimo dei problemi in questo momento”. A sottolinearlo è Davide, capogruppo alla Camera del M5s, nel primo giorno dellea Montecitorio con il presidente della Camera Roberto Fico, al quale il capo dello Stato Sergio Mattarella ha affidato l’incarico esplorativo per verificare la possibilità di un esecutivo che riparta dalla stessa maggioranza uscente,compresa. Se il partito di Matteo Renzi che ha scatenato la crisi aveva fatto filtrare la sua volontà di cambiare alcuni ministeri chiave, come quello della Giustizia a guida M5s, e quello dell’Economia con a capo il dem Roberto Gualtieri, né l’exné i ...