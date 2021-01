Connessione di rete | il punto sulla fibra ottica in Italia

Leggi su ildenaro

(Di sabato 30 gennaio 2021) La trasformazione digitale ha subito una forte accelerazione nel 2020, infatti la pandemia di Covid-19 ha provocato un aumento considerevole dei servizi online domestici e aziendali. L’incremento della richiesta di connessioni diultraveloci sta favorendo la diffusione dellain, come sottolineato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il quale ha ribadito recentemente gli obiettivi nazionali in merito al cablaggio dell’intera con le reti inentro il 2025. Il progetto per la banda ultralarga è gestito nel nostro Paese dal consorzio Open Fiber, al quale contribuiscono i principali operatorini, per garantire a tutti i cittadini e le imprese infrastrutture digitali moderne ed efficienti per sostenere la ripresa ...