Conferenza stampa Italiano: «Dopo giovedì giochiamo alle 12.30, con un solo allenamento» (Di sabato 30 gennaio 2021) Vincenzo Italiano ha parlato in Conferenza stampain vista della gara contro l’Udinese: ecco le dichiarazioni del tecnico dei liguri Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato in Conferenza stampa in vista della gara contro l’Udinese. SUBITO IN CAMPO – «Le difficoltà che si hanno quando si è davanti ad una settimana così intensa, dove abbiamo disputato una partita di Coppa Italia di giovedì sera e alla domenica alle 12.30 sei in campo per una delle partite più importanti dell’ultimo periodo. Prepararla in un solo allenamento non è semplice però nell’ultimo periodo ci è capitato spesso, siamo riusciti stamani e ieri a richiamare qualche concetto inerente all’Udinese». NZOLA, SAPONARA E POBEGA – «Questa è gente ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Vincenzoha parlato inin vista della gara contro l’Udinese: ecco le dichiarazioni del tecnico dei liguri Vincenzo, tecnico dello Spezia, ha parlato inin vista della gara contro l’Udinese. SUBITO IN CAMPO – «Le difficoltà che si hanno quando si è davanti ad una settimana così intensa, dove abbiamo disputato una partita di Coppa Italia disera e alla domenica12.30 sei in campo per una delle partite più importanti dell’ultimo periodo. Prepararla in unnamento non è semplice però nell’ultimo periodo ci è capitato spesso, siamo riusciti stamani e ieri a richiamare qualche concetto inerente all’Udinese». NZOLA, SAPONARA E POBEGA – «Questa è gente ...

