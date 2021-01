Conferenza stampa Gasperini: «Svelo gli assenti. Che traguardo la semfinale» (Di sabato 30 gennaio 2021) Gian Piero Gasperini parla in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio: ecco le dichiarazioni del tecnico degli orobici Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio. Ecco le sue parole. GARA RAVVICINATA CON LA LAZIO – «Sotto l’aspetto tattico ha più conoscenze, puoi cercare di limitare gli avversari. Siamo contenti di giocare due semifinali in otto giorni, abbiamo entusiasmo e risultati che ci stanno dando ragione. Arrivare a questa partita avendo vinto la precedente ci dà la carica giusta, già arrivare nelle prime quattro in Coppa Italia è stato un grande traguardo». assenti – «Domani gli assenti saranno Hateboer, Gosens Sutalo, per il resto ci ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Gian Pieroparla inalla vigilia della gara contro la Lazio: ecco le dichiarazioni del tecnico degli orobici Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, ha parlato inalla vigilia della gara contro la Lazio. Ecco le sue parole. GARA RAVVICINATA CON LA LAZIO – «Sotto l’aspetto tattico ha più conoscenze, puoi cercare di limitare gli avversari. Siamo contenti di giocare due semifinali in otto giorni, abbiamo entusiasmo e risultati che ci stanno dando ragione. Arrivare a questa partita avendo vinto la precedente ci dà la carica giusta, già arrivare nelle prime quattro in Coppa Italia è stato un grande».– «Domani glisaranno Hateboer, Gosens Sutalo, per il resto ci ...

