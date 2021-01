Conferenza stampa Fonseca: «Non parlo di Dzeko e di Pellegrini capitano» (Di sabato 30 gennaio 2021) Paulo Fonseca parla in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona: ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona. Argomento forte Dzeko. CHI TORNA – «Mirante no, Mkhitaryan invece si». Dzeko – «Capisco la vostra curiosità ma non voglio parlarne adesso, vediamo la prossima settimana. Abbiamo già speculato abbastanza su questa situazione». Pellegrini capitano – «Non è tempo neanche per parlare di questo, dobbiamo focalizzarci sulla partita che sarà difficile». VERONA – «I loro numeri non dipendono solo dal loro portiere, i numeri dicono che loro sono i migliori a difendere in questo momento. Sono forti e giocano uomo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Pauloparla inalla vigilia della sfida contro il Verona: ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso Pauloha parlato inalla vigilia della sfida contro il Verona. Argomento forte. CHI TORNA – «Mirante no, Mkhitaryan invece si».– «Capisco la vostra curiosità ma non voglio parlarne adesso, vediamo la prossima settimana. Abbiamo già speculato abbastanza su questa situazione».– «Non è tempo neanche per parlare di questo, dobbiamo focalizzarci sulla partita che sarà difficile». VERONA – «I loro numeri non dipendono solo dal loro portiere, i numeri dicono che loro sono i migliori a difendere in questo momento. Sono forti e giocano uomo ...

acmilan : ??? 'We need to regain our solidity' Coach Pioli's words on the eve of #BolognaMilan ??? 'Dobbiamo ritrovare compatt… - Inter : Ritorna il campionato: la conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Benevento - OfficialASRoma : ??? La conferenza stampa di Paulo Fonseca in vista di #RomaVerona - napolista : #Fonseca: “#Dzeko? Non ne voglio parlare ora. Vediamo la prossima settimana” In conferenza stampa: “Se Pellegrini s… - Salvato95551627 : RT @Atalanta_BC: ?? È iniziata la conferenza stampa di mister #Gasperini alla vigilia di #AtalantaLazio ?? Coach Gasperini’s press conferenc… -