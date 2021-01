Conferenza stampa Di Francesco: «Confronto quotidiano con Giulini. Conta solo il risultato» (Di sabato 30 gennaio 2021) Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, presenta la sfida contro il Sassuolo: ecco le dichiarazioni del tecnico dei sardi Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, presenta la sfida contro il Sassuolo. Ecco le dichiarazioni del tecnico alla vigilia della gara. CON Giulini – «Il presidente è venuto ieri, c’è stato un bel Confronto con lo staff e con la squadra. Ma ci confrontiamo quotidianamente, la società è sempre stata presente, sia nei miei confronti che della squadra». NANDEZ SQUALIFICATO – «Tutto è possibile, abbiamo l’ultimo allenamento oggi e bisogna valutare tutti. Oggi mi importa meno chi gioca, mi importa la squadra, la prestazione e il risultato». FIDUCIA SOCIETA‘ – «Questa fiducia che mi è stata data prima della partita di Genova sta a significare un grande orgoglio per me, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Eusebio Di, allenatore del Cagliari, presenta la sfida contro il Sassuolo: ecco le dichiarazioni del tecnico dei sardi Eusebio Di, allenatore del Cagliari, presenta la sfida contro il Sassuolo. Ecco le dichiarazioni del tecnico alla vigilia della gara. CON– «Il presidente è venuto ieri, c’è stato un belcon lo staff e con la squadra. Ma ci confrontiamo quotidianamente, la società è sempre stata presente, sia nei miei confronti che della squadra». NANDEZ SQUALIFICATO – «Tutto è possibile, abbiamo l’ultimo allenamento oggi e bisogna valutare tutti. Oggi mi importa meno chi gioca, mi importa la squadra, la prestazione e il». FIDUCIA SOCIETA‘ – «Questa fiducia che mi è stata data prima della partita di Genova sta a significare un grande orgoglio per me, ...

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, presenta la sfida contro il Sassuolo: ecco le dichiarazioni del tecnico dei sardi

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, presenta la sfida contro il Sassuolo: ecco le dichiarazioni del tecnico dei sardi ...

