Conferenza stampa D’Aversa: «Napoli? Niente è impossibile. Man ci serviva» (Di sabato 30 gennaio 2021) Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in vista della gara contro il Napoli: ecco le dichiarazioni del tecnico Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli. A CHE PUNTO E’ IL PARMA – «Per far sì che siamo al 100% manca ancora un qualcosina, un risultato pieno. Se si va nello specifico, laddove qualcuno ha giocato pur senza allenamento ci vorrà tempo perché la condizione sia ottimale. Dobbiamo cercare di velocizzare, abbiamo fatto un punto in tre partite, dobbiamo lavorare per farci togliere soddisfazioni e lavorare affinché accada per ottenere il nostro obiettivo». MAN – «Un giocatore con quelle caratteristiche non ne avevamo. Valutazioni non posso farne, si è allenato solo stamani e quanto possa essere ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Roberto, allenatore del Parma, ha parlato in vista della gara contro il: ecco le dichiarazioni del tecnico Roberto, allenatore del Parma, ha parlato inalla vigilia della gara contro il. A CHE PUNTO E’ IL PARMA – «Per far sì che siamo al 100% manca ancora un qualcosina, un risultato pieno. Se si va nello specifico, laddove qualcuno ha giocato pur senza allenamento ci vorrà tempo perché la condizione sia ottimale. Dobbiamo cercare di velocizzare, abbiamo fatto un punto in tre partite, dobbiamo lavorare per farci togliere soddisfazioni e lavorare affinché accada per ottenere il nostro obiettivo». MAN – «Un giocatore con quelle caratteristiche non ne avevamo. Valutazioni non posso farne, si è allenato solo stamani e quanto possa essere ...

In conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Verona all Olimpico, il tecnico della Roma Paulo Fonseca commenta così gli ultimi sviluppi di mercato e le voci sull attaccante ...

Dzeko? Capisco la curiosità, ma non ne voglio parlare. Vediamo la prossima settimana" . Lo ha detto Paulo Fonseca, allenatore della Roma, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Verona. "Ci sono state tante speculazioni in settimana, ma è il momento di pensare solo alla Roma e a vincere la prossima partita che è molto ...

Genoa, Ballardini: “Crotone organizzato. Salvezza? Manca molto”

Davide Ballardini ha presentato in conferenza stampa la sfida di Serie A contro il Crotone: le dichiarazioni dell'allenatore del Genoa.

