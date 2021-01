Como | ragazzo pestato a sangue dalla gang in Svizzera | arrestato anche un italiano

rihfuj : @ilenia71148501 @cumdivido Ma chi definisce rosa una poco di buono mado... Se ha avuto un ragazzo in tutta la sua v… - montagne_paesi : Valanghe di neve, muore un ventenne - Montagne & Paesi - Non è sopravvissuto il ragazzo di 20 anni, residente a Sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Como ragazzo

Il Giorno

, 30 gennaio 2021 - Sono stati arrestati con l' accusa di tentato omicidio cinque giovani, tra i ... Ilitaliano deve rispondere anche di infrazione e contravvenzione alla Legge federale ...... che «non sopportavano più le restrizioni del Covid», l'allarme è scattato nuovamente in città e in provincia per due 14enni, une una ragazza, residenti rispettivamente ae nell'...Como, 30 gennaio 2021 - Sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio cinque giovani, tra i quali c'è anche un ventiseienne italiano residente a Lugano, che giovedì sera hanno picchiato a sang ...I due minori, dopo essere stati accompagnati in Questura per gli adempimenti di rito, ed aver finalmente riabbracciato i genitori ...