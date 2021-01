Come la funzione ‘segnalibri’ di Acrobat Reader ha mostrato gli omissis del contratto AstraZeneca-UE (Di sabato 30 gennaio 2021) Colpo di scena nel difficile contenzioso che si è venuto a creare tra l’Ue e AstraZeneca per la fornitura di vaccini anti-Covid. Dopo la pubblicazione del contratto stipulato dall’Ue sul sito della commissione europea, sono emersi alcuni particolari interessanti. Le parti sensibili sono state oscurate, ma alcune si vedono parzialmente. Tra queste, una su tutte: l’Ue e i singoli stati membri si sono impegnati complessivamente per 870 milioni di euro con AstraZeneca per la prima fornitura di 300 milioni di dosi e altre 100 milioni opzionabili. Una cifra che sinora non era stata rivelata. LEGGI ANCHE –> La storia tutta sbagliata del vaccino efficace all’8% sugli over 65 Un errore banale, scoperto per primo da un giornalista del settimanale tedesco Spiegel: le righe iniziali di ogni capoverso sono visibili se si clicca sulla ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 30 gennaio 2021) Colpo di scena nel difficile contenzioso che si è venuto a creare tra l’Ue eper la fornitura di vaccini anti-Covid. Dopo la pubblicazione delstipulato dall’Ue sul sito della commissione europea, sono emersi alcuni particolari interessanti. Le parti sensibili sono state oscurate, ma alcune si vedono parzialmente. Tra queste, una su tutte: l’Ue e i singoli stati membri si sono impegnati complessivamente per 870 milioni di euro conper la prima fornitura di 300 milioni di dosi e altre 100 milioni opzionabili. Una cifra che sinora non era stata rivelata. LEGGI ANCHE –> La storia tutta sbagliata del vaccino efficace all’8% sugli over 65 Un errore banale, scoperto per primo da un giornalista del settimanale tedesco Spiegel: le righe iniziali di ogni capoverso sono visibili se si clicca sulla ...

