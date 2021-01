Come finirà la crisi di governo? Tutti gli scenari possibili (Di sabato 30 gennaio 2021) crisi di governo, quali sono gli scenari possibili dopo le consultazioni al Quirinale. Il Conte ter è possibile ma tutt’altro che scontato. Dopo tre giorni di confronti serrati con le forze politiche e parlamentari, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato un incarico esplorativo al Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico. Sostanzialmente Fico dovrà confrontarsi con le forze politiche per capire se possa essere possibile riunire la vecchia maggioranza di governo e magari allargarla. Il mandato esplorativo al Presidente della Camera Roberto Fico È indicativo, ma forse era scontato, il fatto che il Presidente Mattarella, che pure ha sempre evidenziato la necessità di chiudere la crisi in tempi brevi, abbia preferito passare per uno step intermedio, ... Leggi su newsmondo (Di sabato 30 gennaio 2021)di, quali sono glidopo le consultazioni al Quirinale. Il Conte ter è possibile ma tutt’altro che scontato. Dopo tre giorni di confronti serrati con le forze politiche e parlamentari, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato un incarico esplorativo al Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico. Sostanzialmente Fico dovrà confrontarsi con le forze politiche per capire se possa essere possibile riunire la vecchia maggioranza die magari allargarla. Il mandato esplorativo al Presidente della Camera Roberto Fico È indicativo, ma forse era scontato, il fatto che il Presidente Mattarella, che pure ha sempre evidenziato la necessità di chiudere lain tempi brevi, abbia preferito passare per uno step intermedio, ...

Un'altra questione è se, come avvertono questi organismi, la durata della pandemia finirà per causare danni più permanenti sotto forma di fallimenti, maggiore indebitamento aziendale, meno ...

...la sintesi della comunicazione fatta al capo dello Stato e che si può considerare anche come l'... 'Finirà tutto a tarallucci e vino - aggiunge Tajani (FI) commentando la caduta dei veti incrociati tra ...

