Combinata nordica | Riiber domina a Seefeld | Pittin chiude ventiseiesimo

(Di sabato 30 gennaio 2021) Jarl Magnussi confermatore nella seconda gara del weekend di Coppa del Mondo di(Austria). Il norvegese ha infatti vinto la Gundersen per distacco, mantenendo il cospicuo vantaggio accumulato nella prova di salto sul giapponese Akito Watabe che comunque mantiene il secondo posto e giunge al traguardo con 33.3 secondi di distacco. Terzo posto per il finlandense Ilkka Herola, che si conferma molto competitivo sugli sci stretti e rimonta sul nipponico uscendo però sconfitto allo sprint. Notevole la rimonta dei tedeschi Eric Frenzel e Vinzenz Geiger, che risalgono dall’ottava e nona posizione riuscendo are sotto il minuto di distacco dae ai piedi del podio. In casa Italia il miglior azzurro è Alessandro ...