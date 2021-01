Colpo di scena a Il Cantante Mascherato, Baby Alieno si rompe: problemi di respirazione per i Ricchi e Poveri (Di sabato 30 gennaio 2021) La prima puntata de Il Cantante Mascherato ha riscontrato prima ancora della messa in onda un piccolo “dramma” per via di un membro del corpo di ballo risultato positivo al Covid. Ma il vero Colpo di scena si è vissuto durante la diretta e ad avere la peggio è stata la maschera del Baby Alieno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 30 gennaio 2021) La prima puntata de Ilha riscontrato prima ancora della messa in onda un piccolo “dramma” per via di un membro del corpo di ballo risultato positivo al Covid. Ma il verodisi è vissuto durante la diretta e ad avere la peggio è stata la maschera del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

MarioManca : Che colpo di scena, che intuizione, che momento. #IlCantanteMascherato - Laura__Meli : @Marvi04772735 @bimbadiziamara Non credo ci sarà nessuna novità o colpo di scena - cvroljnx : RT @xnianobsessed: Elena che incontra Enzo, che è stato lì per tutti quegli anni colpo di scena assurdo #TheVampireDiaries - sxtvd_ : RT @xnianobsessed: Elena che incontra Enzo, che è stato lì per tutti quegli anni colpo di scena assurdo #TheVampireDiaries - Mistr_alia : RT @DaniloServadei: Il colpo di scena: Type si dà alla vita ecclesiastica e vuole farsi monaco buddista ?? #TharnTypeTheSeriesSS2 #TharnType… -