Colori regioni, da lunedì nessuno in zona rossa. Ecco cosa cambia

Roma, 30 gen – Sicilia, Sardegna, Umbria, Puglia e provincia autonoma di Bolzano in zona arancione. Tutte le altre in zona gialla. E' questo il verdetto dell'analisi sui dati delle regioni, i cui Colori sulla mappa d'Italia cambieranno a partire da lunedì. Facendo sparire per la prima volta da settimane le famigerate zone rosse.

Colori regioni: 16 in zona gialla

L'esito del monitoraggio nazionale ha restituito, per la seconda settimana consecutiva, un Rt inferiore ad uno. Stando agli ultimi dati, l'indice di trasmissibilità sarebbe attualmente a 0,84. In sensibile arretrato rispetto allo 0,97 di sette giorni fa. La media nazionale non è però uniforme in tutte le regioni, i cui Colori mutano dunque di conseguenza.

