Coachella 2021, il festival non si farà: cancellato a causa del COVID-19 (Di sabato 30 gennaio 2021) I due festival musicali Coachella 2021 e Stagecoach sono stati annullati per il secondo anno consecutivo, a causa degli effetti della pandemia di COVID-19. Uno degli appuntamenti più importanti degli Stati Uniti d'America, il Coachella festival 2021 è stato annullato a causa della pandemia di COVID-19, così come un altro importante evento, lo Stagecoach Country Music festival. Questi eventi richiamano di solito migliaia di persone, per cui in una situazione ancora instabile di pandemia è stata presa la decisione di cancellarli. Su Twitter è stata pubblicata anche la comunicazione da parte del dottor Cameron Kaiser, docente della Riverside Univesity in cui spiega il perché: "A causa ... Leggi su movieplayer (Di sabato 30 gennaio 2021) I duemusicalie Stagecoach sono stati annullati per il secondo anno consecutivo, adegli effetti della pandemia di-19. Uno degli appuntamenti più importanti degli Stati Uniti d'America, ilè stato annullato adella pandemia di-19, così come un altro importante evento, lo Stagecoach Country Music. Questi eventi richiamano di solito migliaia di persone, per cui in una situazione ancora instabile di pandemia è stata presa la decisione di cancellarli. Su Twitter è stata pubblicata anche la comunicazione da parte del dottor Cameron Kaiser, docente della Riverside Univesity in cui spiega il perché: "A...

ilpost : Il Coachella 2021 è stato annullato, per via della pandemia - lucifluttuanti : coachella 2021 annullato molto bene! adesso pensiamo anche ad annullarlo per tutti i prossimi anni - DrApocalypse : #Coachella, causa Covid-19 salta anche l'edizione del 2021 - Inviaggiatore : RT @frazambon: #Sanremo2021 sembra essere la più grande preoccupazione. In #California intanto, si cancella il festival di #Coachella. Il… - katun79 : E noi siamo a parlare di Sanremo con figuranti... ?? 'Il Coachella 2021 è stato annullato, per via della pandemia'… -