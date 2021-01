Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2021: domina Bolshunov, risale De Fabiani, Pellegrino ottavo (Di sabato 30 gennaio 2021) Alexander Bolshunov ha ormai sfondato quota 600 punti di vantaggio nella Classifica generale di Coppa del Mondo di sci di fondo 2020-2021. Il russo, dopo la vittoria di Falun, è ancora più dominante, e prenota ormai la Sfera di Cristallo, nella quale sembra oramai esserci lotta solo in merito agli altri posti sul podio. Ed è una battaglia veramente intensa, con soli 28 punti tra terzo e settimo. In casa Italia, da domani Federico Pellegrino potrà tornare a guadagnare punti per il suo obiettivo, la Coppa del Mondo sprint, ma al tempo stesso non gli è preclusa in alcun modo la possibilità di restare nei 10 in Classifica assoluta. 14° posto per Francesco De Fabiani, dietro (quasi) il ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) Alexanderha ormai sfondato quota 600 punti di vantaggio nellagenerale dideldi sci di2020-. Il russo, dopo la vittoria di Falun, è ancora piùnte, e prenota ormai la Sfera di Cristallo, nella quale sembra oramai esserci lotta solo in merito agli altri posti sul podio. Ed è una battaglia veramente intensa, con soli 28 punti tra terzo e settimo. In casa Italia, da domani Federicopotrà tornare a guadagnare punti per il suo obiettivo, ladelsprint, ma al tempo stesso non gli è preclusa in alcun modo la possibilità di restare nei 10 inassoluta. 14° posto per Francesco De, dietro (quasi) il ...

