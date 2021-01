Civitanova-Modena oggi: orario, tv, programma, streaming Semifinale Coppa Italia volley (Di sabato 30 gennaio 2021) oggi sabato 30 gennaio (ore 15.30) si giocherà Civitanova-Modena, Semifinale della Coppa Italia 2021 di volley maschile. Alla Unipol Arena di Bologna si alza il sipario sulla Final Four, si incomincia con la prima sfida da dentro o fuori: in palio la qualificazione alla finale di domani da giocare contro la vincente di Perugia-Trento. Si preannuncia grande spettacolo nel capoluogo emiliano tra due big del nostro campionato. Civitanova si presenta per difendere il trofeo conquistato dodici mesi fa e partirà con i favori del pronostico. Osmany Juantorena e compagni sembrano avere un marcia in più, ma attenzione a non sottovalutare i Canarini, pronti a battagliare con il coltello tra i denti trascinati da Luca Vettori e Nemanja Petric. Di seguito il ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021)sabato 30 gennaio (ore 15.30) si giocheràdella2021 dimaschile. Alla Unipol Arena di Bologna si alza il sipario sulla Final Four, si incomincia con la prima sfida da dentro o fuori: in palio la qualificazione alla finale di domani da giocare contro la vincente di Perugia-Trento. Si preannuncia grande spettacolo nel capoluogo emiliano tra due big del nostro campionato.si presenta per difendere il trofeo conquistato dodici mesi fa e partirà con i favori del pronostico. Osmany Juantorena e compagni sembrano avere un marcia in più, ma attenzione a non sottovalutare i Canarini, pronti a battagliare con il coltello tra i denti trascinati da Luca Vettori e Nemanja Petric. Di seguito il ...

