Ansa_Fvg : Cinema: TSFF, Premio Trieste al georgiano 'Beginning'. Doppio riconoscimento per 'Father/Otac' del serbo Golubovic… - abollis : RT @TriesteFilmFest: ? 28/1 Gli appuntamenti del #TSFF32 su @mymovies dal primo caffè con il #TSFF e le autrici polacche della sezione WIL… - TriesteFilmFest : ? 28/1 Gli appuntamenti del #TSFF32 su @mymovies dal primo caffè con il #TSFF e le autrici polacche della sezione… - CinemApp_Cinema : RT @TriesteFilmFest: ? 27/1 Gli appuntamenti del #TSFF32 su @mymovies: dal primo caffè con il #TSFF e @PainDeRoute… - CinemApp_Cinema : RT @TriesteFilmFest: #TSFF32 ?? ore 11.00?? LIVE su @mymovies sulla ns pagina FB sul ns canale YouTube UN CAFFÈ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema TSFF

Agenzia ANSA

Il Premio Alpe Adriaper il miglior documentario è andato a 'Acasa, my home' del rumeno Radu Ciorniciuc. Miglior cortometraggio in concorso e, quindi, vincitore del Premio Fondazione Osiride ...Il Premio Alpe Adriaper il miglior documentario è andato a 'Acasa, my home' del rumeno Radu Ciorniciuc. Miglior cortometraggio in concorso e, quindi, vincitore del Premio Fondazione Osiride ...E' 'Beginning', della regista georgiana Dea Kulumbegashvili, ad aggiudicarsi, all'unanimità, il Premio Trieste, assegnato dalla giuria del 32/o Trieste Film Festival, "un film di debutto che - è la mo ...La recensione di Homecoming - Marina Abramovic and her children, il film di Boris Miljkovic e presentato al Trieste Film Festival 2021 ...