Ciclocross, Mondiali 2021: doppietta orange tra gli U23. Ronhaar precede il favorito Kamp (Di sabato 30 gennaio 2021) Il neerlandese Pim Ronhaar è il nuovo campione del Mondo di Ciclocross della categoria uomini U23. Il portacolori della Pauwels Sauzen-Bingoal si è imposto sul sabbioso tracciato di Ostenda davanti al connazionale, compagno di squadra e grande favorito della vigilia Ryan Kamp. Sul terzo gradino del podio è salito il belga Timo Kielich, mentre Filippo Fontana, il quale è giunto undicesimo, è stato il primo degli italiani nonché il primo tra coloro che quest'anno non hanno gareggiato in Belgio. Gli altri due azzurri al via, Marco Pavan e Samuele Leone, hanno concluso rispettivamente trentanovesimo e quarantunesimo. La gara ha visto Ronhaar riuscire a fare la differenza sulla sabbia durante il terzo giro e levarsi tutti di ruota.

