Christian De Sica, il ricordo del Venezuela: “Mi vergognavo”, il difficile episodio affrontato (Di sabato 30 gennaio 2021) Christian De Sica ha raccontato la sua gioventù in Venezuela segnata da un difficile episodio. “Mi vergognavo”, ha affermato De Sica Christian De Sica e l’adolescenza all’estero (fonte Instagram)Christian De Sica, celebre attore, ha vissuto per anni all’estero quando era molto giovane. De Sica ha ricordato quegli anni come pieni di vergogna e segnati da una malattia. Cosa è successo a Christian De Sica? Leggi anche: Gianni Morandi, il retroscena sul suo passato: “Mio padre mi costringeva” La gioventù e la malattia di Christian De Sica Figlio del celebre Vittorio De Sica, ... Leggi su altranotizia (Di sabato 30 gennaio 2021)Deha raccontato la sua gioventù insegnata da un. “Mi”, ha affermato DeDee l’adolescenza all’estero (fonte Instagram)De, celebre attore, ha vissuto per anni all’estero quando era molto giovane. Deha ricordato quegli anni come pieni di vergogna e segnati da una malattia. Cosa è successo aDe? Leggi anche: Gianni Morandi, il retroscena sul suo passato: “Mio padre mi costringeva” La gioventù e la malattia diDeFiglio del celebre Vittorio De, ...

silvia170883 : @Questacanzone_m Sono anche le mie preferite, ma non riesco a capire chi ci sia dentro. La tigre azzarderei Luca Wa… - antocri807 : RT @sheisale4: per una volta sono sicura, sotto al pappagallo si cela Christian De Sica #IlCantanteMascherato - mattedamico : Mi sento abbastanza sicuro su: Serena Autieri #farfalla Francesca Fialdini #pecorella Francesco Sarcina #gatto Don… - ENannipieri : Ok, sono sicura solo di: ?? Anna Tatangelo ?? Diodato ?? Katia Ricciarelli ?? Christian De Sica (ma non ne sono certa..… - clodias_ : Mi adeguo comunque a un Christian de Sica per il pappagallo, dopo averlo risentito. #IlCantanteMascherato -