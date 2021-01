Chiariello | “Gattuso sfugge sempre alla domanda su Ibrahimovic!”

AlessiaAccurso : RT @Leon63632308: @enzo_barletta @Chiariello_CS @pierpaolopenza Dopo che gli ha gridato in faccia che doveva stracciare il tesserino da all… - LinoPellegrino : Ma io vuless capi stu @Chiariello_CS chi sfaccimm è pe critica' a tutt quant??? E ppall e tu e tien ca Nunn rispunn maie . #Gattuso #Napoli - angelo_acanfora : @Chiariello_CS Oggi le sue dichiarazioni sulla radio lasciano intendere qualche cosa di personale contro gattuso. N… - MondoNapoli : Chiariello: 'Gattuso dovrebbe prendere esempio da Fonseca: vi spiego' - - tuttonapoli : Chiariello attacca ancora Gattuso: 'Non ha voluto Ibra! Impari da Fonseca che ha gli attributi' -

Ultime Notizie dalla rete : Chiariello Gattuso

Ultime notizie Napoli . In diretta su Radio Punto Nuovo a 'Punto Nuovo Sport Show' è intervenuto Umbertoper il suo EditoNuovo, il consueto editoriale radiofonico.su'Diceva Manzoni: ' questo matrimonio non s'ha da fare '. E se lo diceva Manzoni nel 1800 precorreva i tempi o già sapeva che oltre la peste stava per arrivare Dzeko? Uscendo ...Napoli - Esonero, a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, Umbertoha rilasciato queste dichiarazioni dopo le polemiche sul caso: "Le parole di? Rispondo a lui ed ai cosiddetti spalmatori di merda, come si chiamano in politica. Il signor ...Umberto Chiariello si è soffermato sulle vicende di casa Roma: 'Questo matrimonio non s'ha da fare, come diceva Manzoni'.In diretta su Radio Punto Nuovo a “Punto Nuovo Sport Show” è intervenuto Umberto Chiariello per il suo EditoNuovo: “Diceva Manzoni: “questo matrimonio non ...