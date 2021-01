Chi era Ferdinand Porsche (Di sabato 30 gennaio 2021) Il 30 gennaio 1951 moriva Ferdinand Porsche, l’ingegnere austriaco naturalizzato tedesco che ha fondato l’omonima casa automobilistica. Settanta anni fa si spegneva Ferdinand Porsche, l’uomo che ha fondato uno dei marchi automobilistici più famosi al mondo. Era infatti il 30 gennaio 1951 quando il 75enne nativo austriaco moriva a Stoccarda. La passione per i motori Nato nel 1875 nella Boemia settentrionale, nell’allora Impero austroungarico, Ferdinand studia alla scuola professionale di Liberec per poi trasferirsi a Vienna dove lavora prima presso la “Béla Egger Electrical Company” e successivamente presso la “k.u.k-Hofwagenfabrik Jakob Lohner & Co.” di Floridsdorf. La Lohner-Porsche Alla fine del secolo il momento è cruciale, con l’Europa che marcia inarrestabile ... Leggi su newsmondo (Di sabato 30 gennaio 2021) Il 30 gennaio 1951 moriva, l’ingegnere austriaco naturalizzato tedesco che ha fondato l’omonima casa automobilistica. Settanta anni fa si spegneva, l’uomo che ha fondato uno dei marchi automobilistici più famosi al mondo. Era infatti il 30 gennaio 1951 quando il 75enne nativo austriaco moriva a Stoccarda. La passione per i motori Nato nel 1875 nella Boemia settentrionale, nell’allora Impero austroungarico,studia alla scuola professionale di Liberec per poi trasferirsi a Vienna dove lavora prima presso la “Béla Egger Electrical Company” e successivamente presso la “k.u.k-Hofwagenfabrik Jakob Lohner & Co.” di Floridsdorf. La Lohner-Alla fine del secolo il momento è cruciale, con l’Europa che marcia inarrestabile ...

