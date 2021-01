Chi è Igor Zaniolo, padre di Nicolò e marito di Francesca Costa (Di sabato 30 gennaio 2021) Igor Zaniolo, padre di Nicolò Zaniolo e marito di Francesca Costa, è nato a Genova il 12 marzo 1973. Ha giocato per una ventina d’anni come attaccante, toccando il suo punto massimo nel 2004-2005, quando con il Messina raggiunse la promozione dalla serie B alla A. Cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, Zaniolo senior debutta tra i professionisti nel 1992 con la maglia dell’Alessandria, in serie C1. Dopo un lungo girovagare tra Crevalcore, Aosta e Sanremese, l’attaccante è esploso calcisticamente con lo Spezia, in serie C1, dove tra il 1997 e il 2001 ha collezionato 104 presenze e 35 gol. È in questi anni che sposa Francesca Costa e nel 1999 nasce il loro primo figlio, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 gennaio 2021)didi, è nato a Genova il 12 marzo 1973. Ha giocato per una ventina d’anni come attaccante, toccando il suo punto massimo nel 2004-2005, quando con il Messina raggiunse la promozione dalla serie B alla A. Cresciuto nelle giovanili della Sampdoria,senior debutta tra i professionisti nel 1992 con la maglia dell’Alessandria, in serie C1. Dopo un lungo girovagare tra Crevalcore, Aosta e Sanremese, l’attaccante è esploso calcisticamente con lo Spezia, in serie C1, dove tra il 1997 e il 2001 ha collezionato 104 presenze e 35 gol. È in questi anni che sposae nel 1999 nasce il loro primo figlio, ...

bellissima2021 : RT @Alessdan1: @reteanimalista @lauz1968 SABINA ti consiglio di mettere tuo IBAN. Vorrei mandare 50 euro. Chi nn ama gli animali è una merd… - Alessdan1 : @reteanimalista @lauz1968 SABINA ti consiglio di mettere tuo IBAN. Vorrei mandare 50 euro. Chi nn ama gli animali è… - yarleth58 : RT @naatlux: oggi persona inaspettata per rosa: chi vogliamo: franci cannavò chi ci ritroveremo: igor il dentista #rosmello - benzosdimples : RT @naatlux: oggi persona inaspettata per rosa: chi vogliamo: franci cannavò chi ci ritroveremo: igor il dentista #rosmello - adorvxiall : RT @naatlux: oggi persona inaspettata per rosa: chi vogliamo: franci cannavò chi ci ritroveremo: igor il dentista #rosmello -