Chi decide cosa si può dire sui social network? (Di sabato 30 gennaio 2021) Inutile girarci attorno: per Facebook e Twitter, quella di bloccare l’account di Donald Trump è stata una scelta non solo necessaria, ma anche pienamente legittima. Nella cornice del Primo emendamento degli Stati Uniti – che protegge la libertà di parola – “Trump ha il diritto di sproloquiare, ma le aziende tecnologiche hanno il diritto garantito dalla Costituzione di rimuovere quei contenuti”, ha scritto sulla MIT Tech Review Jillian York della Electronic Frontier Foundation. È il governo che non può limitare la libertà di parola altrui, mentre le aziende, proprio per proteggere la loro stessa libertà di parola, hanno tutto il diritto di decidere chi può dire cosa sulle loro piattaforme. È un po’ come se qualcuno venisse a casa vostra e si mettere a sbraitare insulti razzisti: avreste o no il diritto di sbatterlo fuori? D’altra parte, ... Leggi su wired (Di sabato 30 gennaio 2021) Inutile girarci attorno: per Facebook e Twitter, quella di bloccare l’account di Donald Trump è stata una scelta non solo necessaria, ma anche pienamente legittima. Nella cornice del Primo emendamento degli Stati Uniti – che protegge la libertà di parola – “Trump ha il diritto di sproloquiare, ma le aziende tecnologiche hanno il diritto garantito dalla Costituzione di rimuovere quei contenuti”, ha scritto sulla MIT Tech Review Jillian York della Electronic Frontier Foundation. È il governo che non può limitare la libertà di parola altrui, mentre le aziende, proprio per proteggere la loro stessa libertà di parola, hanno tutto il diritto dire chi puòsulle loro piattaforme. È un po’ come se qualcuno venisse a casa vostra e si mettere a sbraitare insulti razzisti: avreste o no il diritto di sbatterlo fuori? D’altra parte, ...

borghi_claudio : No ma fatemi capire, i contratti con le case farmaceutiche li fa l'UE che paga subito per millemilamilioni di dosi… - IacopinoGloria : Giulia: ' te l'ho fatto fare' eh certo perché adesso decide anche chi possono nominare gli altri#gregorelli - rickymeggiato : @Tiziana_DR Assurdo che ragionamenti così semplici e immediati siano alla portata di tutti tranne di chi poi decide. - Hellzapoppin80 : RT @gnaojones: Il sig. Bettini, intervistato per conoscere la posizione del PD (chi meglio di lui, che la decide?), si premura di precisare… - SRubinato : RT @vitalbaa: @Righi92 cambia CHI decide della vita e della morte delle persone -