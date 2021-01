Chelsea, Tuchel: “Il mio obiettivo è far ritrovare il sorriso a Werner” (Di sabato 30 gennaio 2021) Spento, mai incisivo e poco cinico. Il Timo Werner versione Blues sotto la gestione di Frank Lampard non solo non ha emulato le gesta mostrate al Lipsia, ma è finito spesso in panchina dietro ad attaccanti come Giroud o Abraham. “Perché non l’ho usato mercoledì? Vedo che la sua faccia è un po’ chiusa. Sente il peso e la pressione sulle sue spalle – ha detto il nuovo tecnico Thomas Tuchel in merito all’esclusione dalla gara contro il Wolverhampton –. Timo ci tiene molto alla maglia e questo dimostra il suo carattere fantastico. A volte come attaccante, non aiuta se ci tieni così tanto. A volte per un attaccante è meglio non preoccuparsene affatto. Ma non è nel carattere del ragazzo. Ci tiene a e non è contento di se stesso e di come sono andate le cose ultimamente“. In tal senso il tecnico del Chelsea si è posto un ... Leggi su sportface (Di sabato 30 gennaio 2021) Spento, mai incisivo e poco cinico. Il Timoversione Blues sotto la gestione di Frank Lampard non solo non ha emulato le gesta mostrate al Lipsia, ma è finito spesso in panchina dietro ad attaccanti come Giroud o Abraham. “Perché non l’ho usato mercoledì? Vedo che la sua faccia è un po’ chiusa. Sente il peso e la pressione sulle sue spalle – ha detto il nuovo tecnico Thomasin merito all’esclusione dalla gara contro il Wolverhampton –. Timo ci tiene molto alla maglia e questo dimostra il suo carattere fantastico. A volte come attaccante, non aiuta se ci tieni così tanto. A volte per un attaccante è meglio non preoccuparsene affatto. Ma non è nel carattere del ragazzo. Ci tiene a e non è contento di se stesso e di come sono andate le cose ultimamente“. In tal senso il tecnico delsi è posto un ...

