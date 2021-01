Chelsea, la nuova mission di Tuchel: “Voglio far tornare il sorriso sul viso di Werner…” (Di sabato 30 gennaio 2021) Thomas Tuchel deve fare i conti con le prime problematiche di casa Chelsea. Il neo allenatore, arrivato dopo l'esonero di Lampard, ha già fatto il proprio esordio alla guida del club non trovando però il successo. Tanto lavoro per il tedesco sia in ottica risultati sia per quanto riguarda il recupero psicologico di qualche calciatore. Su tutti quello di Timo Werner, grande acquisto estivo, che nelle ultime settimane è parso davvero in cattiva forma, soprattutto mentale.Tuchel ha una mission: "Voglio far tornare il sorriso a Werner"caption id="attachment 1068287" align="alignnone" width="646" Werner (getty images)/captionCome riporta Goal, il tecnico ha commentato il momento dell'attaccante: ""Perché non l'ho usato mercoledì? Vedo che la sua faccia è un po' chiusa. ... Leggi su itasportpress (Di sabato 30 gennaio 2021) Thomasdeve fare i conti con le prime problematiche di casa. Il neo allenatore, arrivato dopo l'esonero di Lampard, ha già fatto il proprio esordio alla guida del club non trovando però il successo. Tanto lavoro per il tedesco sia in ottica risultati sia per quanto riguarda il recupero psicologico di qualche calciatore. Su tutti quello di Timo Werner, grande acquisto estivo, che nelle ultime settimane è parso davvero in cattiva forma, soprattutto mentale.ha una: "farila Werner"caption id="attachment 1068287" align="alignnone" width="646" Werner (getty images)/captionCome riporta Goal, il tecnico ha commentato il momento dell'attaccante: ""Perché non l'ho usato mercoledì? Vedo che la sua faccia è un po' chiusa. ...

