Cerca di respirare Panico a Il cantante mascherato | la maschera rischia di soffocare

(Di sabato 30 gennaio 2021) Novella Toloni La prima puntata dello show di Ra1 si è conclusa senza lo spareggio a causa del ritiro di una delle nove maschere, che hato didurante l'esibizione Esordio con imprevisto per Il, lo show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. L'esibizione sul palco dellaBaby Alieno ha avuto non poche difficoltà a partire dalla rottura dell'imponente vestito fino al rischio di soffocamento, che ha costretto il concorrente misterioso a ritirarsi prima della finale. Nessuno si sarebbe immaginato che sotto l'imponente alieno rosa a bordo della sua navicella spaziale si nascondessero i Ricchi e Poveri. Eppure il popolare quartetto è riuscito a salire sul palco sapientemente nascosto dal costume, salvo poi mostrare evidenti ...

il Giornale

Esordio con imprevisto per Il Cantante Mascherato, lo show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. L'esibizione sul palco della maschera Baby Alieno ha avuto non poche difficoltà a partire dalla rottur ...