C’era una volta il M5S Arditti e la crisi vista dai grillini

(Di sabato 30 gennaio 2021) La fragilità della condizione italiana ha diverse spiegazioni e non sarebbe onesto trovare un solo “colpevole”. È però ben evidente che abbiamo un problema grosso come una casa se guardiamo al primo soggetto politico nazionale per numero dei parlamentari, cioè il M5S. Il movimento infatti è ingessato da mesi in una condizione di acritico sostegno al governo e di paralisi del dibattito interno, con conseguente perdita di forza elettorale e di peso specifico sui più delicati dossier, come emerge chiaramente anche in questi giorni. Tutto questo però non è soltanto un problema del M5S (se così fosse potremmo dire “fatti loro”), perché l’inesistente capacità di stare in partita diventa fatto politico rilevante proprio in ragione del fatto che riguarda i due gruppi parlamentari più importanti. Per capirci meglio però dobbiamo mettere in fila un po’ di elementi, cominciando da quelli “a ...