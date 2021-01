Centrodestra compatto nel ' no' al Conte ter | meno sul voto anticipato Meloni | mai con Pd e M5s

(Di sabato 30 gennaio 2021) Per la leader di Fratelli d'Italia l'unica via è il. Lega attendista. Forza Italia non esclude a priori lo scenario di un governo di unità nazionale

ilGiornale.it

Per la leader di Fratelli d'Italia l'unica via è il voto anticipato. Lega attendista. Forza Italia non esclude a priori lo scenario di un governo di unità nazionale'Il M5s stelle ènel sostenere Giuseppe Conte. Oggi partiranno le consultazioni con il ... 'Credo si vada verso un Conte Ter, con gli stessi attori e un campo simile, quindi il...Crisi governo Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha conferito ieri sera il mandato esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico per verificare la possibilità di formare ...Crisi governo Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha conferito ieri sera il mandato esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico per verificare la possibilità di formare ...