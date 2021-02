Centrodestra compatto nel 'no' al Conte ter, meno sul voto anticipato. Meloni: mai con Pd e M5s (Di sabato 30 gennaio 2021) Per la leader di Fratelli d'Italia l'unica via è il voto anticipato. Lega attendista. Forza Italia non esclude a priori lo scenario di un governo di unità nazionale Leggi su tg.la7 (Di sabato 30 gennaio 2021) Per la leader di Fratelli d'Italia l'unica via è il. Lega attendista. Forza Italia non esclude a priori lo scenario di un governo di unità nazionale

matteosalvinimi : Il Centrodestra, che si è appena riunito, è compatto e andremo insieme dal presidente della Repubblica. Non si può… - MediasetTgcom24 : Governo, Berlusconi: 'Centrodestra compatto, saliremo insieme al Colle' #governo - LegaSalvini : GOVERNO, CENTRODESTRA COMPATTO: 'NO A CONTE TER' - NicholasPelle : Centrodestra compatto. - laratta_enzo : RT @FratellidItalia: ?? Giorgia #Meloni: 'Mi pare che il centrodestra sia rimasto compatto. Per noi il modo più responsabile di risolvere la… -

Ultime Notizie dalla rete : Centrodestra compatto Giorgia Meloni sulla crisi: "Elezioni più vicino di quel che si pensi, Sergio Mattarella non le ha escluse"

Giorgia Meloni non cambia idea. Per la leader di Fratelli d'Italia l'unica soluzione a questa crisi di governo è il ritorno alle urne. 'Mi pare che il centrodestra sia rimasto compatto, al di là di quello che annunciavano gli osservatori. Per noi il modo più responsabile di risolvere la crisi è sciogliere le Camere e tornare al voto , qualsiasi ...

Governo, Salvini: 'Non troveranno accordo, parola torni a italiani'

Il leader della Lega ribadisce: "Centrodestra unito e compatto, difficile esecutivo con Pd". "Mi aspetto che finisca la crisi, il Parlamento è fermo da settimane. Perché penso che non troveranno un accordo e dovranno restituire la ...

Centrodestra compatto: no a governi improvvisati ilGiornale.it Elezioni e centrodestra, il nome di Piunti spacca Fratelli d’Italia. Lega senza nomi alternativi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Cosa fa il centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative? L’unica certezza ad oggi sta nella volontà di Pasqualino Piunti di ricandidarsi con la possibilità d ...

Gli italiani faranno giustizia. Cosa chiede Salvini a Mattarella

Matteo Salvini chiede ancora una volta elezioni anticipate. Per fare chiarezza e ridare al Paese un governo credibile e compatto. «Contiamo che ...

Giorgia Meloni non cambia idea. Per la leader di Fratelli d'Italia l'unica soluzione a questa crisi di governo è il ritorno alle urne. 'Mi pare che ilsia rimasto, al di là di quello che annunciavano gli osservatori. Per noi il modo più responsabile di risolvere la crisi è sciogliere le Camere e tornare al voto , qualsiasi ...Il leader della Lega ribadisce: "unito e, difficile esecutivo con Pd". "Mi aspetto che finisca la crisi, il Parlamento è fermo da settimane. Perché penso che non troveranno un accordo e dovranno restituire la ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Cosa fa il centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative? L’unica certezza ad oggi sta nella volontà di Pasqualino Piunti di ricandidarsi con la possibilità d ...Matteo Salvini chiede ancora una volta elezioni anticipate. Per fare chiarezza e ridare al Paese un governo credibile e compatto. «Contiamo che ...