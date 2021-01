C’è posta per te, una madre da Maria De Filippi per il figlio (Di domenica 31 gennaio 2021) A C’è posta per te una vicenda che ricorda la storia di Giovanna, senza rapporti con i figli per 7 anni. Anna è un’altra madre che ha subito violenze verbali da parte del marito, ma dopo averlo lasciato il figlio l’ha tagliata fuori. Tra gli ex coniugi c’è stata una battaglia per i figli, che hanno preferito rimanere con il padre quando lei se ne è andata. Anna è riuscita a recuperare il rapporto con due dei suoi figli, tranne Francesco, per cui chiede l’aiuto di Maria De Filippi. Anna, le violenze da parte del marito Anna, una madre di quattro figli va a C’è posta per te per Francesco, che non vuole più avere contatti con lei dopo che ha lasciato il padre 5 anni fa. L’uomo era verbalmente violento, la definiva “idiota“, “incapace“, la sminuiva in ogni aspetto ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 31 gennaio 2021) A C’èper te una vicenda che ricorda la storia di Giovanna, senza rapporti con i figli per 7 anni. Anna è un’altrache ha subito violenze verbali da parte del marito, ma dopo averlo lasciato ill’ha tagliata fuori. Tra gli ex coniugi c’è stata una battaglia per i figli, che hanno preferito rimanere con il padre quando lei se ne è andata. Anna è riuscita a recuperare il rapporto con due dei suoi figli, tranne Francesco, per cui chiede l’aiuto diDe. Anna, le violenze da parte del marito Anna, unadi quattro figli va a C’èper te per Francesco, che non vuole più avere contatti con lei dopo che ha lasciato il padre 5 anni fa. L’uomo era verbalmente violento, la definiva “idiota“, “incapace“, la sminuiva in ogni aspetto ...

civcatt : C'è il nuovo numero di 'Abitare nella possibilità' nella posta dei nostri iscritti. Con @rogerwaters (e la storia d… - fliick3r : A non guardare c’è posta per te siamo rimastx io e io - pro_teina : Ma che trash a c’è posta per te - Giusy83699880 : Io che questa sera avevo intenzione di vedere c'è posta, ma #tzgenio ha deciso di sbizzarrirsi tra battutine e conc… - choocokookie : ho scoperto tipo ora che quando ero piccola hanno invitato i miei nonni a c’è posta per te ma hanno rifiutato?? first reaction: shock -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta Etoricoxib Intermedio Crescita del mercato per produttori, regioni, tipo e applicazione; Analisi di produzione, entrate, prezzo e margine lordo al 2030 - Genovagay Genova Gay