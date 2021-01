C’è posta per te, stasera ospiti Gianni Morandi e Nicolò Zaniolo. I romanisti tremano (Di sabato 30 gennaio 2021) stasera a “C’è posta per te” ospiti il cantante e il calciatore della Roma al centro del gossip dopo la rottura con la sua ex web sourceQuesta sera su Canale 5 ci sarà la quarta puntata di “C’è posta Per Te”, il talk show ormai diventato un must per moltissimi italiani. Dopo la scorsa settimana in cui il programma di Maria De Filippi ha fatto registrare un numero impressionante di telespettatori, sabato 30 gennaio la “prima donna” di Mediaset ha intenzione di riscuotere ancor più successo. ospiti della puntata di oggi saranno, tra gli altri, Gianni Morandi ed il calciatore della Roma e della Nazionale Nicolò Zaniolo, che sarà in studio accompagnato dalla bellissima mamma Francesca Costa. Visualizza questo post su ... Leggi su instanews (Di sabato 30 gennaio 2021)a “C’èper te”il cantante e il calciatore della Roma al centro del gossip dopo la rottura con la sua ex web sourceQuesta sera su Canale 5 ci sarà la quarta puntata di “C’èPer Te”, il talk show ormai diventato un must per moltissimi italiani. Dopo la scorsa settimana in cui il programma di Maria De Filippi ha fatto registrare un numero impressionante di telespettatori, sabato 30 gennaio la “prima donna” di Mediaset ha intenzione di riscuotere ancor più successo.della puntata di oggi saranno, tra gli altri,ed il calciatore della Roma e della Nazionale, che sarà in studio accompagnato dalla bellissima mamma Francesca Costa. Visualizza questo post su ...

MediasetTgcom24 : A 'C'è Posta per Te' ospiti Can Yaman e Michele Riondino #c'èpostaperte - claudiozonta74 : RT @civcatt: C'è il nuovo numero di 'Abitare nella possibilità' nella posta dei nostri iscritti. Con @rogerwaters (e la storia di Stanislav… - ireneligorio : RT @MrsHannigram: se mai qualcuno volesse farmi un regalo a c'è posta per te ecco la lista di chi vorrei incontrare: 1) Dave Gahan 2) Tom H… - kookiesale : Oggi c’è un sole bellissimo, perché hobi best boy ha postato. Quindi il nostro sole hoseok posta -> il sole decide… - DarioPatruno1 : RT @civcatt: C'è il nuovo numero di 'Abitare nella possibilità' nella posta dei nostri iscritti. Con @rogerwaters (e la storia di Stanislav… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta Etoricoxib Intermedio Crescita del mercato per produttori, regioni, tipo e applicazione; Analisi di produzione, entrate, prezzo e margine lordo al 2030 - Genovagay Genova Gay