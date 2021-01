C’è posta per te, piange Gianni Morandi, la storia struggente (Di sabato 30 gennaio 2021) Ospite della quarta puntata del programma campione di share è il cantante Gianni Morandi che è pronto a fare una sorpresa all’uomo che ha perso sua moglie. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’e? posta Per Te (@cepostaperteufficiale) Cristina ha deciso di scrivere una lettera a suo papà che da L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 30 gennaio 2021) Ospite della quarta puntata del programma campione di share è il cantanteche è pronto a fare una sorpresa all’uomo che ha perso sua moglie. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’e?Per Te (@ceperteufficiale) Cristina ha deciso di scrivere una lettera a suo papà che da L'articolo proviene da YesLife.it.

civcatt : C'è il nuovo numero di 'Abitare nella possibilità' nella posta dei nostri iscritti. Con @rogerwaters (e la storia d… - F1REVPR00F : AMOOO GLI HAI FATTO I CORNONI E SPATTI LO CHIAMI A C’È POSTA PER TEEEEE AHAHAHHAA - harryscurlysss : “Lo sa come funziona il programma, alla fine noi diciamo...” “C’È POSTA PER TE” #CePostaPerTe - ErmonnoSoave : Non #CePostaPerTe, Maria. Il programma dovrebbe chiamarsi C'è Posta Per La Sicilia. - giuobsessionn : RT @amicii_news: Io in diretta al padre di San Giovanni: “Signor Pierluigi stacco che c’è un matrimonio interrotto a c’è posta per te” Lui… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta Etoricoxib Intermedio Crescita del mercato per produttori, regioni, tipo e applicazione; Analisi di produzione, entrate, prezzo e margine lordo al 2030 - Genovagay Genova Gay